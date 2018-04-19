В Пентагоне дали положительную оценку действиям России во время удара по Сирии

Представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи назвал профессиональными действия российской стороны во время авиаудара США, Франции и Британии по Сирии.

"Мы не чувствовали угрозу ни на каком этапе в ходе этого удара. И в действительности россияне не передавали никаких угроз. Их деятельность в самом деле была профессиональной, и они соблюдали "правила дорожного движения" в море. И "Дональду Куку" (ракетный эсминец США. — Ред) ни в какой момент не угрожали", — цитирует его ТАСС.

По словам Маккензи, американские военные не чувствовали угрозы со стороны оппонентов, а "Дональд Кук" мирно соседствовал в восточных водах Средиземного моря с двумя российскими фрегатами.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по Сирии.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп рассказал, что американские и российские войска схлестнулись в Сирии в "жесткой схватке".