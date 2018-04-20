Министр финансов США оценил работу санкций, введенных против российских олигархов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские санкции, введенные против российских олигархов, имеют "необходимое влияние".

Чиновник не исключил нанесения по россиянам дополнительных финансовых ударов, приводит его слова, сказанные в интервью, Bloomberg.

"Мнучин сказал, что санкции против олигархов, близких к российскому правительству, имеют необходимое влияние", — отметило агентство.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения. Узнать больше о документе можно здесь.