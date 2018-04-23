В погоне за Telеgram: Роскомнадзор открестился от блокировки Google

Роскомнадзор, который ранее блокировал ряд IP-адресов Google, решил уточнить, что блокировал не все. Ведомство опровергло сообщения о блокировке системы проверки "Вы не робот?" (Captcha) корпорации Google, а также google.ru.

"Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности", — заявила служба на своем официальном сайте.

Также в РКН отметили, что "не соответствует действительности" информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru.

"Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации", — отметили в ведомстве.

Напомним, вслед за Google Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Ранее в России прошла акция против блокировки Telegram. 22 апреля в РФ пользователи мессенджера запускали бумажные самолетики.

Как сообщалось, известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предложил свой – радикальный, но 100-процентно действенный – способ блокировки Telegram.

Напомним, в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Как сообщалось, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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