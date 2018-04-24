В Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой"

В России рассматривают возможность запретить западные лекарства.

Запрет на ввоз западных лекарств является одним из пунктов контрсанкций, разработанный депутатами Госдумы РФ в ответ на санкционный список США, в который попали российские олигархи. Рассматривать документ планируют в мае этого года.

Но даже если запрет реализуют, то унывать россиянам на стоит, уверен сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский. Он призвал не преувеличивать роль иностранных медикаментов, так как с расстройствами прекрасно справляются "аскорбинка и марганцовочка".

В пример сенатор привел медицину еще царской России: "Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты (этим занимается телевидение – ред.) для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые, по его мнению, прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России!"

"К сожалению, долгое время с этим не боролись, соблюдали условия открытости рынка, но теперь, по всей видимости, нам придется к этому возвращаться", — цитирует Лисовского Znak.

Он считает, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, а по некоторым наименованиям можно использовать аналоги из Азии.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.