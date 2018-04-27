"Проповедуют нацизм". На росТВ запустили новый фейк об Украине: видео

В эфире российского телевидения запустили новый фейк о Львове, в котором якобы правят "нацисты" и ущемляют русскоязычных.

Об этом в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале" рассказал финансист Игорь Вячеславович.

"У нас в Львовской раде и, соответственно, во всех органах сидят люди, которые проповедуют нацизм, сугубо украинизацию, они даже считают, что галицкий язык, галицкая вера греко-католическая, что это — супермены и юберменши, как говорил Гитлер. Вот это и есть нацизм. Поэтому все те, кто говорит на другом языке, — это недочеловеки", — пожаловался мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" отличились новым фейком.