Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили "дерево мира": опубликованы фото и видео

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын возле военно-демаркационной линии, которая разделяет две страны, посадили сосну.

Посадка дерева символизирует желание глав государств мира и процветания на Корейском полуострове, пишет Yonhap.

"Дерево было посажено после их исторических переговоров…", — отмечается в материале.

Kim Jong Un and Moon Jae-in marked their historic summit with a ceremonial tree-planting ceremony in the demilitarized zone, using water and soil from both Koreas.



