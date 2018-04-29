В ЕС пригрозили США "тройным ударом": что пострадает в первую очередь

Евросоюз пригрозил США "тройным ударом" в случае введения пошлин на импорт товаров из ЕС.

С таким предупреждением выступила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мальмстрем не исключила обращения во Всемирную торговую организацию с просьбой принять меры по поддержке европейских производителей и пошлин на американские товары. В первую очередь речь идет об апельсиновом соке, джинсах, виски и мотоциклах Harley-Davidson.

Пока Брюссель еще делает ставку на продолжение переговоров, надеясь на "диалог на высоком уровне", отметила еврокомиссар. Европа будет вынуждена принять меры, если Вашингтон все же пойдет на введение пошлин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговый дефицит в отношениях США с Китаем составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов и ввел гигантские пошлины на товары из Китая.

В посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами. Вслед за этим Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары.

Позднее Китай пошел на попятную в торговой войне с США. Си Цзиньпин заявил о готовности сделать ряд шагов по улучшению отношений.