В Армении объявлена тотальная транспортная блокада

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил о тотальной забастовке по всей территории страны в связи с тем, что Национальное собрание отклонило его кандидатуру на пост премьер-министра.

"Завтра с 8:15-ти утра будут заблокированы все дороги, магистрали, в том числе, межгосударственные, метрополитен, аэропорты, железные дороги - вся коммуникация, все, что может быть заблокировано", - приводит слова Пашинян на митинге в Ереване издание Новости Армении.

Лидер оппозиции призвал объявить забастовку в сфере образования, а также в других государственных ведомствах. Он попросил присоединиться к акции протеста сотрудников правоохранительных органов.

"Никакого отступления не будет. Мы будем продолжать освобождение Армении сантиметр за сантиметром...Наша победа зафиксировала рождение новой Армении, где вся власть принадлежит народу", - заявил он.

Пашинян уверяет, что Республиканская партия намеренно не проголосовала за него, как за "кандидата от народа", однако им придется признать единственную его кандидатуру от всех простых армян.

Напомним, предыдущий премьер от правящей Республиканской партии Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля - после массовых акций протеста, которые возглавив Никола Пашинян.

Как известно, сотни людей собрались утром во вторник, 1 мая, на площади Республики в центре Еревана - там, где будет организована прямая трансляция выборов премьер-министра Армении. Пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства.