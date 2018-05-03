Россия отложила конец постройки Керченского моста на конец 2019 года

Окончание работ по обеспечению транспортной безопасности обоих участков Керченского моста правительство РФ отложило на 1 декабря 2019 года.

Также сроки сдачи работ по автоподходам со стороны Керчи и Тамани установлены на 30 сентября 2018 года, указывается в распорядительном документе.

Предыдущая версия документа предусматривала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста, который должен связать аннексированный Крым с территорией РФ, до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года.

Новая редакция не предусматривает разделения на этапы, безопасность обоих участков должна быть обеспечена до 1 декабря 2019 года.

Ранее председатель Меджлиса Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции.