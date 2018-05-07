В Польше требуют возведения стены от российских свиней

Польские фермеры из приграничных с Калининградской областью районов требуют от властей своей страны ускорить строительство ограждения на границе с Российской Федерацией.

Как сообщает "Радио Польши", сооружение будет препятствовать переходу кабанов, инфицированных африканской чумой свиней, с российской области на территорию Польши.

Жители региона заявляют, что стену на границе с РФ необходимо было построить уже давно. Это позволило бы сберечь значительное поголовье свиней, которые погибли в Польше от инфекционных заболеваний. Фермеры заявили, что из-за сложившейся ситуации вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту ферм, а правительство тем временем чрезвычайно медленно строит ограждение.

К слову, подобные ограждения польские власти намерены построить на границе с Беларусью и Украиной. Целью также является препятствие распространения заболеваний среди свиней, которое провоцируют дикие кабаны.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о мерах по борьбе с африканской чумой свиней, подразумевающий строительство стены на границе с восточными соседями.