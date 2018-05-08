С подрядчика строительства Керченского моста собрались снять ответственность за безопасность объекта

Подрядчик строительства Керченского моста (который то трескается, то проседает) не хочет отвечать за транспортную безопасность проекта.

Как выяснил "Ъ", правительство РФ как раз обсуждает возможность снять ответственность с генподрядчика строительства Крымского моста "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга.

Как отмечалось, хотя стройка почти окончена, грузовики по мосту по-прежнему не пускают. Причина в том, что УВО Минтранса сорвало сроки контрактов по транспортной безопасности.

При этом источники издания и юристы отмечают, что случай Керченского моста исходно нестандартный: обычно транспортной безопасностью занимаются как раз собственники или пользователи объектов, однако в этом проекте правительство по неизвестной причине еще в 2015 году возложило эти обязанности на генподрядчика.

Юрист Игорь Валуев из Heads Consulting отмечает, что отказ подрядчика от обязательств по безопасности возможен лишь после передачи функций по транспортной безопасности на объекте органам исполнительной власти. А этому (в теории, поскольку случай нестандартный и практики не существует) должно предшествовать завершение небезопасных для транспорта работ на объекте и его сдача в эксплуатацию.

Напомним, Россия отложила окончание постройки Керченского моста на конец 2019-го. Также сроки сдачи работ по автоподходам со стороны Керчи и Тамани установлены на 30 сентября 2018 года.