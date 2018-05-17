Сенат утвердил нового директора ЦРУ

Члены верхней палаты американского парламента, Сената утвердил Джину Хаспел на должность директора Центрального разведывательного управления.

За нее проголосовали большинство из сотни сенаторов.

К слову должность главы ЦРУ была вакантной после того, как Трамп в марте отправил в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, а на его место предложил как раз руководителя американской внешней разведки Майка Помпео. Затем президент предложить утвердить директором ЦРУ Джину Хаспел. Против нее активно протестовал военные эксперты и представители американской общественности, утверждая, что она лично руководила процессом пыток подозреваемых в терроризме.