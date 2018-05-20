"Рожденный убивать". Стали известны подробности кровавой бойни в школе США

В США стрельбу в техасской школе Санта-Фе 18 мая устроил ее ученик 17-летний Димитриос Пагуртис.

Преступник ворвался внутрь здания школы, вооружившись с ружьем и револьвером. Оружие преступник взял у отца. Он зашел в один из классов со словами: "Сюрпрайз...", пишет ТСН.

После этого он открыл неконтролируемую стрельбу по школьникам. Но на этом он не остановился: он зашел в гардеробную. Он знал, что там спрятались еще несколько детей и открыл стрельбу и по ним. Как впоследствии оказалось, в живых остались лишь те, кто понравился стрелку.

В результате были убиты восемь детей, двое учителей, еще десятерых, в кого он вогнал пули, врачам удалось спасти. По приезду копов, преступник тут же сдался.

При этом, убитых и раненных могло быть в несколько раз больше. Позже полиция нашла в школе еще и самодельную взрывчатку. К счастью, она не сработала.

Накануне инцидента, в соцсети Димитриос публиковал фотографию футболки с надписью "рожденный убивать".

Напомним, в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас) — погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения.

Ранее жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.