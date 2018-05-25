Россию обвинили в крушении "Боинга" на Донбассе: появилась реакция Кремля

25 мая власти Нидерландов и Австралии, опираясь на выводы следствия, официально возложили ответственность за крушение в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

На вопрос, отвергают ли в Кремле обвинения в причастности России к катастрофе, Песков ответил: "Безусловно".

"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена", — цитирует Пескова RT.

Так как РФ не имеет возможности быть полноправным участником данной следственной группы, то страна не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы.

"Это совместная следственная группа, и Россия изъявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии", — отметил Песков.

Ранее Минобороны России традиционно опровергло все обвинения. "Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами", — заявили в ведомстве.

При этом Bellingcat назвал имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске "Бука" на Донбасс. Этот военный отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

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Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.