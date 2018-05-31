Экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко"

Бывший помощник заместителя главы минобороны США по вопросам Украины и Евразии, директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер считает, что спецоперации "Бабченко" (инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко) будет иметь долгосрочные последствия для украинской власти.

В следующий раз, когда случится трагедия и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой, рассказал экс-чиновник Пентагона в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам власти. Потому что теперь люди будут сомневаться", — отметил собеседник издания.

По его словам, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и вообще ставить под сомнение правдивость западных источников информации. Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает", — добавил эксперт.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.