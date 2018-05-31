Вице-маршал Сейма: Поляки умирают в своих же больницах из-за украинских медиков

Вице-маршал Сейма Польши и представитель радикальной партии Kukiz'15 Станислав Тишка заявил, что поляки умирают в своих же больницах из-за "менее квалифицированных медицинских работников из Украины", которые приезжают на заработки в Польшу.

Такое заявление польский политик сделал в эфире польского канала TVN24 27 мая.

На высказывание Тишки уже отреагировало посольство Украины в Польше. На официальной странице ведомства отмечается, что заявление поляка спекулятивное.

"Выразив мнение, что из-за трудоустройства вроде как менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер превысил уровень порядочности и обратился к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан", – говорится в сообщении украинского посольства.

Также в ведомстве отметили, что "помимо факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев".

"Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша", – резюмировали дипломаты.

При этом в посольстве подчеркнули, что для работы в польских больницах украинские медики получают в Польше право на практику, что "требует признания квалификации и, прежде всего, нострификации диплома о высшем образовании".

Тишку призывали принести извинения. Кроме того, в посольстве обратились к властям Польши с требованием наказать радикала за заявления ксенофобского и шовинистического характера.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине недостаток рабочей силы, но при этом выезды украинцев на заработки в другие страны – это "нормальный процесс".

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман нашел метод, как убедить украинцев не ездить на заработки. Он анонсировал начало реформы профессионально-технического образования.