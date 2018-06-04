"Пусть катится к черту". Президент Филиппин жестко ответил представителю ООН

Скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз резко прокомментировал высказывания международных представителей.

На этот раз он прокомментировал журналистам заявление эксперта ООН по правам человека, который раскритиковал отставку филиппинского судьи, предупредив, что судебная система страны находится под угрозой. Филиппинский лидер сказал, что тот может "катиться к черту", сообщает Reuters.

"Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Пусть катится к черту", — сказал Дутерте на пресс-конференции в субботу перед тем, как отправиться с официальным визитом в Южную Корею.

Напомним, ранее президент Филиппин предложил скормить экспертов ООН крокодилам.