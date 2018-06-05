США начали разработку нового ядерного оружия против России

В США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Warrior Maven, речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок.

Издание подчеркивает, что разработка маломощного оружия рассматривается американскими экспертами как важный фактор "сдерживания России" посредством тактики "эскалации для деэскалации" ситуации.



По словам директора информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, большинство конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако в Пентагоне уже изложили первоначальный проект разрабатываемого оружия.



Ранее сообщалось, что инженеры из Украины и из Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.

Авторы исследования попытались разработать двигатель, использование которого сделало бы эффективным пуск маленьких и дешевых ракет. Проблема существующих аппаратов в том, что в них масса горючего и содержащих его хранилищ многократно превышает полезную нагрузку. Если ракету облегчить, то объем топлива будет сгорать быстрее массы, в связи с чем устройство не может доставить груз на орбиту.

"Пожирающая себя" ракета состоит из двух расходных компонентов - твердотопливного пластикового стержня и окислителя внутри него. После введения стержня в горячий двигатель топливо и окислитель испаряются, а образующийся газ используется для создания тяги.