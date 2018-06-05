В российской школе ученику выдали грамоту с гербом Украины

В одной из школ российского города Уссурийск ученику выдали грамоту с изображением герба Украины.

Как сообщает "Интерфакс", видеоролик о том, что ученика школы в приморском городе Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с символикой Украины, появился в местных СМИ. Автор ролика утверждает, что этой грамотой в школе номер 30 ребенка наградили за отличную учебу и хорошее поведение. "Наградили грамотой, школа № 30, за отличную учебу. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, "цэ Европа" будет", - говорит автор ролика, демонстрируя грамоту в кадре.

"Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем", - сказала агентству замдиректора школы по воспитательной работе Любовь Попова.

"Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели. Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала", - цитирует директора Telegram-канал Life Shot.

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