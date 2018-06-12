Чеченский чиновник порекомендовал Слепакову извиниться за песню перед РФ и Кадыровым

Известному российскому комику, шоумену и барду Семену Слепакову стоит извиниться перед игроками футбольной сборной РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым за недавнюю шуточную песню.

С таким заявлением во вторник, 12 июня, выступил глава Министерства Чечни по вопросам национальной политики, внешним связям и информации Джамбулат Умаров.

"У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора, и, уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже", — цитирует чиновника радиостанция "Говорит Москва".

По словам Умарова, вряд ли Кадыров "уполномочивал острослова на этот перл". Кроме того, чеченский министр считает, что Слепакову стоило выражаться более литературным языком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Слепаков попал в базу сайта "Миротворец".