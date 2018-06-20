Российский социолог назвал основной месседж пропаганды Кремля для РФ

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман утверждает, что основной месседж внутренней кремлевской пропаганды — "Россия в кольце врагов, народ и власть должны быть едины, всех нас одинаково ненавидят и хотят уничтожить".

Пропагандистская машина Кремля хочет сплотить население вокруг власти, которая позиционирует себя как единственного защитника от зловредных внешних врагов, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Главная мысль многих "антипутинских" авторов: какой народ, такая и власть, Россия — "Мордор", он должен быть уничтожен; спасайтесь, кто может, а остальные ответят за преступления своей страны", — отметил автор.

По его словам, кремлевская пропагандистская машина работает на создание именно такой картины мира в сознании россиян. "Цель ее — дальнейшая консолидация населения вокруг власти, позиционирующей себя как единственного защитника от зловредных внешних врагов", — добавил публицист.

"Эта информационная кампания достаточно успешна. Но для большей эффективности нужно периодически предъявлять населению каких-то реальных "ненавистников России", бредящих уничтожением "русского Мордора". А с этим проблема. На Западе таких не сыскать днем с огнем", — подчеркнул он.

"Украинские "бандеровцы" давно у публики оскомину набили. Нужен свежачок. Причем хорошо бы из числа россиян. Ненависть "предателей" еще болезненнее воспринимается массовым сознанием и эффективней консолидирует его вокруг власти", — полагает социолог.

Ранее Игорь Эйдман говорил, что в РФ рано или поздно режим президента Владимира Путина падет, на протяжении максимум десяти лет "путинский ужас" закончится. Эксперт считает, что в стране восстановится европейская демократия.