В Словакии бывшего члена "Правого сектора" задержали по подозрению в терроризме

В Словакии задержали бывшего члена Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимира Гласнера (Позывной "Глок"), который с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры.

Гласнера обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса, сообщает издание "Левый берег".

Как пишет noviny.sk, правоохранители задержали Гласнера в Кошице.

По сообщению словацкой полиции, у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка, в Кошице он находился около 2-х лет с поддельным паспортом на имя Владимира Г.

Региональный прокурор Милан Филичко рассказал, что задержанный был объявлен в розыск по подозрению в захвате заложников, бандитизме, терроризме, нападении на государственных должностных лиц и других.

Также сообщается, что Гласнер мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста.

Задержанный находится под стражей. По словам правоохранителей, если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет.

Также сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали экс-нардепа от БЮТ Дмитрия Крючкова.