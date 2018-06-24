Трамп призвал депортировать из США всех нелегальных мигрантов без суда

Президент США Дональд Трамп призвал депортировать всех незаконных иммигрантов из страны без привлечения судей и не заводя судебных дел.

Об этом он заявил в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгаться в нашу страну. Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком", - написал Трамп.

По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами".

Ранее перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический.

"Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков", - сказал он.