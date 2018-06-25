Украинец зарезал повара на тренировочной базе сборной РФ по футболу

На территории олимпийской базы "Новогорск", где тренируется российская сборная по футболу, официант - 28-летний гражданин Украины - убил повара во время ссоры в ресторане.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 июня, в ресторане "Спорт Поинт", расположенном на территории базы, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что официант в подсобном помещении ударом ножа в живот убил 55-летнего повара. Мужчину задержали.

В "Новогорске" тренируется сборная России по футболу. Тренировки команды на этой базе проходили как перед стартом ЧМ-2018, так и во время соревнований.

Накануне владелец одного из киевских ресторанов расстрелял троих посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. 60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане. Владелец заведения задержан, свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что израильская полиция расследует убийство гражданина Молдовы, совершенное украинцем около трех недель назад в одном из пабов Петах-Тиквы (город в 10 км к востоку от Тель-Авива).

Поводом для смертельной драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего.