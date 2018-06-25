Объявлен новый глава ПАСЕ

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Голосование не проводилось, так как Паскье была единственным кандидатом кандидатом на этот пост.

В ходе вступительного слова новоизбранный глава ПАСЕ заявила о важности борьбы с коррупцией в организации. "Это зло, которое, несмотря на то, что его трудно обнаружить и еще труднее доказать, нельзя терпеть", - заявила она.

Предыдущий глава ПАСЕ Микеле Николетти избран вице-президентом Ассамблеи. Всего у ПАСЕ 20 вице-президентов. Вакантным остается только место России, которая приостановила свои контакты с ПАСЕ после того, как ее лишили права голоса в апреле 2014 года.

Ранее в Совете Европы осудили нападение на лагерь ромов во Львове и потребовали незамедлительного и прозрачного расследования инцидента.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедлений" - заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Даниэль Гольтген.