Трамп рассказал об отношениях с супругой

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об отношениях с супругой Меланьей.



По словам Трампа, они никогда не ладили так хорошо, передает РИА Новости.

"У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу" - сказал американский лидер, отметив ум и вкус жены.

В январе этого года разгорелся скандал - газета The Wall Street Journal сообщила об интимной связи Трампа и 38-летней актрисы Стефани Клиффорд, которая снялась более чем в 180 фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс. По словам самой Клиффорд, она состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье).

В апреле актриса подала иск в Федеральный суд Манхэттена против Трампа за твит, в котором он называл ложью рассказ актрисы CNN об угрозах ей в 2011 году за желание предать гласности часть своих отношений с президентом США.

В 2011 году Клиффорд захотела опубликовать в журнале In Touch за $ 15 тыс. некоторые подробности своей связи с Трампом. Вскоре журнал отказался от ранее согласованной публикации. Через некоторое время в Лас-Вегасе, когда она находилась на парковке с дочерью, подошел неизвестный и потребовал от нее "оставить Трампа в покое", а затем повернулся к ее дочери и заметил, что не хотел бы "оставить ее без матери".



Клиффорд утверждает, что в канун выборов 2016 года через своего адвоката Коэна якобы заплатил Дэниелс $ 130 тыс., но на соглашении не было его подписи. После она заявила, что готова вернуть деньги. В начале апреля Трамп заявил, что не знал о выплате, сделанной его адвокатом. Рассмотрение иска было перенесено на конец июля.