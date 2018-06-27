"Похоже, Дуров опять электричество не оплатил": по всей Европе лег Telegram

У пользователей по всей Европе наблюдаются проблемы с работой Telegram: мессенджер лег на большей части евроконтинента.

В конце апреля в работе Telegram уже возникали сбои из-за массового отключения электричества в районе Амстердама. И вот опять.

Как показывает статистика сайта Downdetector, с перебоями Telegram работает в Украине, России, Белоруссии, а также в странах Евросоюза: Австрии, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Швеции и др.

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При этом Telegram-канал "2ch/Двач" пишет, что падение Telegram никак не связано с запретом Роскомнадзора, так как сбой наблюдается по всей Европе.

"Похоже, Дуров опять электричество не оплатил", – шутят ребята.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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