Россиян припугнули вспышкой дифтерии в Украине

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя (Роспотребнадзор) посоветовала гражданам России перед поездкой в Украину прививаться от дифтерии.

Об этом сообщила пресс-служба Роспортебнадзора.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с.г., в 2018 - 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся", - сказано в сообщении.

Речь идет о двух случаях заболевания в городе Рубежное Луганской области - первый был зафиксирован в конце января этого года, второй - в конце июня.

"Корь - это разминка, это цветочки. Будет хуже, и корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике, а вот тортик - это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь - вы однократно привились, и у вас есть на 80-85% защитные антитела. С дифтерией надо привиться минимум три раза подряд, потом еще раз через год, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет у всех не получится", - предупреждал в январе этого года врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает до 50 процентов больных. "С сывороткой в стране - напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", - отметил он.