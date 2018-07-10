В Таиланде завершилась спасательная операция - из пещеры эвакуированы все 12 детей и тренер

Спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда успешно завершилась, спасатели вызволили из ловушки в полузатопленной пещере всех двенадцатерых детей и их тренера.

Об этом сообщают тайские СМИ.

Все спасенные живы и невредимы, но как минимум еще неделю им придется провести в больнице, так как у них нашли инфекцию, подцепленную, судя по всему, в ходе пребывания в пещере.

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12 игроков детской футбольной команде попали в ловушку 23 июня, отправившись на экскурсию в подземный пещерный комплекс; из-за сильных дождей выход из пещеры был затоплен. Через 10 дней поисков пропавших обнаружили - все это время они провели практически без еды.

В ходе операции по спасению детей из-за несчастного случая погиб один из волонтеров-спасателей.

А 8 июля в Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.