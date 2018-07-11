Российский социолог раскрыл секрет могущества бюрократии РФ

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что секрет могущества бюрократии России заключается в имперской системе централизованного управления огромной и разнородной страной.

Менялось название государства, политических режимов и экономических систем, а правящая каста бюрократии (чиновников и силовиков) оставалось прежней, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Секрет могущества российской бюрократии — имперская система централизованного управления огромной и разнородной страной, невозможная без мощнейшего чиновничьего и силового аппарата", — отметил автор.

По его словам, "в российской империи каста бюрократии никогда не потеряет власть и будет воспроизводить на любом новом этапе диктатуру, системную коррупцию, произвол и стагнацию".

"Изменить ситуацию может только постимперская радикальная децентрализация власти, реальная федерализация (или конфедерализация), самоуправление и самоопределение территорий", — полагает социолог.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что самыми уязвимыми местами режима президента РФ Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.