Тысячи белых фермеров из ЮАР намерены переехать в Россию из-за преследования властей

Белые граждане ЮАР, потомки голландский переселенцев, планируют переехать в Россию на фоне растущего насилия, вытекающего из планов правительства по экспроприации их земли.

Как сообщает издание DieselGasoil, делегация из 30 южноафриканских фермерских семей прибыла в российское сельхозпредприятие Ставропольского края, поскольку сталкивается на родине с насильственными нападениями и угрозами смерти дома.

По словам делегации, до 15 тысяч буров готовы покинуть Южную Африку и переехать в Россию. "Это вопрос жизни и смерти - на нас нападают. Он дошел до того, что политики активизируют волну насилия, - сказал Ади Слебус журналистам. - Климат здесь [в Ставропольском крае] умеренный, и эта земля создана Богом для ведения сельского хозяйства. Все это очень привлекательно".

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Напомним, новое правительство Южной Африки, возглавляемое президентом Сирилом Рамафосой, обязалось вернуть земли, принадлежащие фермерам белых с 1600-х годов, к черным гражданам страны. Правительство заявило, что планирует положить конец тому, что оно называет наследием апартеида, в котором большая часть территории Южной Африки по-прежнему находится в руках меньшинства белого населения.

Правозащитные группы заявили, что данна инициатива способствует насилию - согласно данным AfriForum, в 2016-1917 годах в Южной Африке было 74 фермерских убийства и 638 нападений, в основном против белых фермеров.

По словам фермеров, они готовы внести свой вклад в процветающий сельскохозяйственный сектор России. Каждая семья готова привлечь до 100 000 долларов США для аренды земли. В России насчитывается 43 миллиона гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В последнее время страна начала выдавать гражданам России бесплатную землю для выращивания сельского хозяйства. Программа передачи земли, начавшаяся в 2014 году, имела огромный успех.

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