В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта о санкциях против "Северного потока-2".

Законопроект называется "О прекращении российской энергетической агрессии" сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

По мнению Баррасо, такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его", сообщает "Немецкая волна".

Ранее спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.