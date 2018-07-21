В Пентагоне поддержали инициативу Трампа о встрече с Путиным в Вашингтоне

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что считает "вполне нормальным и практичным" решение президента США Дональда Трампа пригласить российского президента Владимира Путина на следующий раунд переговоров в США.

"Я думаю, что обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным", — сказал Руд в интервью CNN.

Россия является важной страной на международной арене, добавил Руд, так что со стороны Трампа, по его мнению, попытка наладить нормальный диалог с РФ является вполне укладывающейся в рамки.

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Очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланирована на осень текущего года. Трамп дал распоряжение своему советнику по вопросам национальной безопасности организовать данное мероприятие.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты Штатов и РФ, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы России.