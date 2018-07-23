Отравление Скрипаля в Великобритании. Следствие показало фото подозреваемых

Британские правоохранители, занимающиеся делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, провели показ для ключевых свидетелей фотоснимка возможного подозреваемого.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием Daily Mail. Согласно данным журналистов, следователи упоминали о некоей женщине, причастной к отравлению россиян.

"Они показали мне снимок человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", – заявил 28-летний Джош Харрис, проживавший в Солсбери по соседству со скончавшийся из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" Дон Стерджес.

Причем журналисты не стали публиковать снимок подозреваемого, которого разыскивают правоохранители, но утверждают, что в отравлении Скрипаля и его дочери участвовала команда из четырех человек – трое мужчин и одна женщина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании полиция выяснила отравителей Скрипаля и его дочери. Кроме того, западные СМИ узнали, что спасло отравленных от смерти.