В России депутаты Госдумы превратили захват Крыма в государственный праздник

Депутаты нижней палаты российского парламента – Государственной думы − приняли закон, которым устанавливается новый праздник – День принятия Крыма в состав Российской империи.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале парламента. По мнению авторов законопроекта – депутатов и сенаторов (членов верхней палаты, Российской Федерации), "избранных" от аннексированного Россией Крыма, установление нового праздника/памятной даты "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства".

"19 апреля устанавливает в России празднование Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии данных территорий в состав Российского государства", - говорится в преамбуле законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее сообщалось о том, что пресс-служба Кремля исказила фразу Путина о незаконном референдуме в Крыму, а итальянский премьер признал законной аннексию полуострова Россией.