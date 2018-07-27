Скончалась старейшая женщина в мире

Японка Тие Мияко, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире женщина, умерла в возрасте 117 лет.

Как сообщается на сайте Guinness World Records, Мияко ушла из жизни в воскресенье, 22 июля.

Она родилась 2 мая 1901 года в японской префектуре Вакаяма и прожила 117 лет и 81 день. По словам родных, Мияко увлекалась каллиграфией и любила вкусно поесть - особенно суши.

До Мияко рекорд долгожительства принадлежал тоже японке - уроженке префектуры Кагосима Наби Тадзиме. Примечательно, что она также дожила до 117 лет. Женщина умерла в больнице в мае этого года. Она родилась 4 августа 1900 года. Японка жила на острове Кикай. У нее было 9 детей, 28 внуков, 58 правнуков и 35 праправнуков.

18 июля ушел из жизни солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский. Ему было 59 лет.

Он был заслуженным артистом России, композитором и певцом. Прославился как автор гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года. Также был автором музыки к фильму "Святое дело".

"Горькая новость - не стало Игоря Браславского… Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере", сообщал написал поэт-песенник Александр Шаганов в Facebook.