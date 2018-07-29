Стало известно, когда могут вернуться домой застрявшие в Египте украинские туристы

Застрявших в египетской Хургаде украинских туристов могут доставить домой во Львов уже в воскресенье, 29 июля.

По словам пресс-секретаря туроператора Join Up Екатерины Резниченко, в воскресенье около 10:30 самолет с новым колесом уже приземлился в аэропорту Хургады.

"Надо еще час-полтора на замену этого колеса, и соответственно туристы сегодня должны вылететь обратно во Львов", — цитирует Резниченко "Украинская правда".

По ее словам, пока новое колесо для самолета доставляли из другой страны, украинских туристов расселили в отелях.

"Им предоставили напитки, питание и проживание — все что полагается согласно правилам воздушных перевозок", — добавила она.

Напомним, в апреле группа украинских туристов также застряла в Египте. Тогда аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный у авиакомпании EgyptAir.