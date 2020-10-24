Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Как написал Алиев в своем официальном Twitter аккаунте, это произошло в Губадлинском, Ходжавендском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района", - написал Алиев.

"Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - добавил Алиев.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook написал, что ожесточенные бои продолжались на восточном направлении, а некоторые группы противника удается отбросить.

"Упорные бои ведутся также на восточном направлении. В некоторых местах отбрасываем вражеские диверсионные группы к исходным рубежам", - сообщил Ованнисян.

В Азербайджане утверждают, что с 27 сентября в ходе боевых действий освободили 155 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах