Байден ответил на предложение Путина провести "баттл"

Джо Байден ответил на предложение Путина / Reuters

Лидер американцев Джо Байден отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о проведении дискуссии. Он заявил, что так или иначе пообщается с ним, пишет Медуза.

"Я уверен, мы поговорим в какой-то момент", — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о новых санкциях против России, Байден заявил, что они будут введены "в свое время".

Также в пятницу, 19 марта стало известно, когда может состояться встреча двух лидеров стран.

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"Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным, когда будет "подходящее время" — написал Bloomberg.

Отношения США и России – о чем сообщалось ранее: