Байден ответил на предложение Путина провести "баттл"

Президент США Джо Байден откровенно высказался о дискуссии, провести которую пригласил его глава Российской федерации Владимир Путин 18 марта.
Лидер американцев Джо Байден отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о проведении дискуссии. Он заявил, что так или иначе пообщается с ним, пишет Медуза.
"Я уверен, мы поговорим в какой-то момент", — заявил президент США.
Отвечая на вопрос о новых санкциях против России, Байден заявил, что они будут введены "в свое время".
Также в пятницу, 19 марта стало известно, когда может состояться встреча двух лидеров стран.
Читайте такжеЭрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина
"Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным, когда будет "подходящее время" — написал Bloomberg.
Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что признать хозяина Кремля "убийцей".
Автор: Екатерина Трохимчук