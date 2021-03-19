Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину

На видео видно, как президент США начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнется.
Лидер американцев Джо Байден в пятницу, 19 марта, трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета, соответствующее видео, появилось в соцсетях.
Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнется, причем в последний раз упадет на колено.
Позже Белый дом объяснил сильным ветром сложный подъём Байдена по трапу.
Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что признать хозяина Кремля "убийцей".
Автор: Екатерина Трохимчук