Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину

Джо Байден трижды споткнулся и почти упал / Reuters

Лидер американцев Джо Байден в пятницу, 19 марта, трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета, соответствующее видео, появилось в соцсетях.

Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнется, причем в последний раз упадет на колено.

Позже Белый дом объяснил сильным ветром сложный подъём Байдена по трапу.

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