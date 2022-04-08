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Более 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – Генштаб

8 апреля 2022, 21:31

Российские командиры запретили увольнять солдат после окончания контрактов, потому что им не хватает людей для войны против Украины.

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Более 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – Генштаб / Reuters

Более 80% солдат из отдельных подразделений армии РФ, принимавших участие в войне против Украины, теперь не хотят возвращаться к боевым действиям.

Сейчас у противника большие проблемы с комплектованием подразделений, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, которые были задействованы в войне, не желает принимать участие в дальнейших боевых действиях", – говорится в сообщении.

Из-за нехватки сил для военной агрессии против Украины командиры российских военных частей запретили увольнять со службы солдат, у которых закончилась сроки контрактов, до окончания так называемой "специальной военной операции".

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты совершили ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донецкой области ракетой "Точка-У", когда там находились около 4 тысяч человек, которые пытались эвакуироваться. Уже сообщалось о 50 погибших и 98 раненых.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На случившееся отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "российские нелюди не оставляют своих методов – не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население".

Позже о трагедии в Краматорске рассказал журналист канала 24, который стал непосредственным свидетелем российского ракетного удара. По словам журналиста, оккупанты нанесли удар в тот самый момент, когда мирные жители ждали поезд и грелись на солнце.

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