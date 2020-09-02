Борис Клюев умер: стало известно место прощания с актером

Прощание с Борисом Клюевым состоится в Москве / Скриншот

С умершим народным артистом Российской Федерации Борисом Клюевым попрощаются в Москве.

Прощание с Клюевым состоится в театре, в котором он работал, – Государственный академический Малый театр, сообщила директор театра Тамара Михайлова, пишет ТАСС.

По ее словам, дата прощания с актером пока не назначена.

"Прощание будет в Малом театре, даты пока нет", – поделилась собеседница.

Напомним, Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Причина смерти актера – онкологическое заболевание.

Клюев на протяжении многих лет был одним из ведущих актеров труппы Малого театра. С конца 1960-х годов играл в спектаклях театра более 50 лет.

Актер также снимался в кино. Самая популярная современная роль Клюева – персонаж Николай Воронин из сериала Воронины.