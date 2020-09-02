Борис Клюев умер: стало известно место прощания с актером

Прощание с актером пройдет в театре, в котором он работал.
С умершим народным артистом Российской Федерации Борисом Клюевым попрощаются в Москве.
Прощание с Клюевым состоится в театре, в котором он работал, – Государственный академический Малый театр, сообщила директор театра Тамара Михайлова, пишет ТАСС.
По ее словам, дата прощания с актером пока не назначена.
"Прощание будет в Малом театре, даты пока нет", – поделилась собеседница.
Напомним, Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Причина смерти актера – онкологическое заболевание.
Клюев на протяжении многих лет был одним из ведущих актеров труппы Малого театра. С конца 1960-х годов играл в спектаклях театра более 50 лет.
Актер также снимался в кино. Самая популярная современная роль Клюева – персонаж Николай Воронин из сериала Воронины.
Автор: Екатерина Присяжнюк