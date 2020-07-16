"Будут приняты меры": в Лондоне сделали резкий выпад в адрес Путина

Британия выдвинула очередное обвинение России / УНИАН

В Великобритании обвинили власти России в возможном вмешательстве в выборы в парламент в декабре 2019 года. Сейчас проводится соответствующее расследование.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба в четверг, 16 июля.

"На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы", - заявил министр, отметив, что эти попытки не были частью "широкомасштабной кампании" по вмешательству в демократические процессы.

Речь идет о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

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По факту предполагаемой попытки вмешательства РФ в выборы начато уголовное расследование.

"Правительство оставляет за собой право ответить принятием надлежащих мер в будущем", - добавил Рааб.

В то же время, в МИД России обвинения отрицают.

"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты... с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах", - прокомментировала обвинение представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее писал Главред, посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что Российская Федерация продвигает очень пагубный нарратив относительно части востока Украины.

Напомним, в начале июля 2019 года тогдашний специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключ к миру в Украине – вывод войск России.