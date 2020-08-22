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"Будем мочить": Лукашенко рассказал о разговоре с "другом Путиным"

22 августа 2020, 21:53

Президент Беларуси прокомментировал массовые акции протеста.

Лукашенко, Путин
Владимир Путин и Александр Лукашенко / nahnews.org

Объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые акции протеста.

В комментарии российскому телеканалу RT он подчеркнул, что в начале массовых протестов опасался возможных провокаций, поэтому долго не давал комментарии.

"Я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди", – отметил Лукашенко.

При этом он рассказал, что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.

"Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?". Я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот, вы услышали", – добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.

Владимир Путин Александр Лукашенко новости России новости Беларуси
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