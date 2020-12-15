УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине

15 декабря 2020, 19:40
Прослушать новость
Остановить

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой разразился целой речью по украинскому вопросу.

Толстой
Петр Толстой / Reuters

Заместитель спикера Государственной Думы (нижней палаты российского парламента) Петр Толстой назвал Украину частью России.

С таким заявлением депутат выступил в эфире программы Тины Канделаки на телевизионном канале RTVI. Толстой считает, что аннексия/оккупация полуострова Крым – "национальная идея России".

"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.

После чего Толстой сравнил украинское государство с нижней человеческой конечностью.

"Украина – это наша нога. Она болит. Мы говорим о ней, но не лечим. Украину надо лечить какой-то твой орган считает, что он человек, он самостоятельный – это хорошим ничем не заканчивается. Даже приход Зеленского ей не помог", – заявил он.

Читайте такжеКомпенсация за ущерб: в Госдуме РФ ответили на претензию Киева

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина утверждала - заявления президента Украины Владимира Зеленского и его визит на Донбасс в День вооруженных сил продемонстрировали, что в нем мало осталось от предвыборного образа "голубя мира".
  • Кроме того, русский депутат обратила внимание на угрозу эскалации конфликта на Донбассе.
новости России Петр Толстой военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Валентина ГафтаНазвана причина смерти Валентина Гафта "Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентовНаследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решениеПомощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение "Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля"Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля
Следующий материал

Последние новости

20:29
Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса
20:28
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
20:25
Популярный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным: в чем причина Видео
20:00
Драма вокруг Cyberpunk 2077 продолжается: Sony и Microsoft не хотят возвращать деньги за игру
19:56
Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы Видео
Реклама
19:40
"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине
19:35
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
19:26
На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ Фото Видео
19:15
Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп Видео
18:41
В королевской битве началась зима – стартовал 3 сезон нашумевшего хита Fall Guys Видео
18:41
Warner Bros официально ответило на скандал с премьерами на 2021
18:37
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку
18:29
Закон об "особом статусе" Донбасса: в Слуге народа назвали цель Украины Видео
18:22
Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год Видео
18:06
Киев застрял в пробках из-за инцидента на Шулявском мосту Видео
18:03
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось Видео
17:43
Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
17:42
Экс-депутату Черновол вручили обвинение в убийстве: появились подробности Видео
17:29
Муж Ольги Сумской идет на Голос страны на 1+1
17:29
Пережить холода: в Киеве сняли самый большой флаг Украины
Реклама
17:14
Стало известно, когда ЕС снова ударит санкциями по режиму Лукашенко Видео
17:11
В Украине разгуляется антициклон Yadigar: синоптики предупредили об опасности Видео
17:02
Транспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба Видео
17:01
В Германии рассказали, почему Северный поток-2 будет достроен
16:40
Создатели культовой Left 4 Dead представили новый трейлер своей грядущей игры Back 4 Blood Видео
16:15
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
16:14
Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Видео
16:00
Не пропустите: создатель MGS и Death Stranding Хидео Кодзима готовит важный анонс для игроков
15:38
Перші Ластівки 2 сезон: что было во второй серии 14-12-2020
15:20
Популярный американский медиапортал Reddit купил главного конкурента TikTok
15:16
У Кравчука назвали причину продления закона об "особом статусе" Донбасса Видео
15:11
В Киеве подрались правоохранители и предприниматели, десятки пострадавших Фото Видео
15:00
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs провожает 2020 год и дарит подарки
14:40
В ВОЗ объяснили, почему после прививки от коронавируса нужно носить маску для лица Видео
14:30
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
14:15
Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+
14:14
Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год Видео
13:45
Навальный заявил о возвращении в Россию Видео
13:31
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
13:15
В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" Видео
Реклама
12:46
Warner Bros изменили даты выхода Mortal Kombat и "Том и Джерри"
12:41
У Кравчука раскрыли планы по "формуле Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса Видео
12:21
"Волчицы уже ждут": украинцы неоднозначно приняли Винника на Голосе страны Видео
11:48
Верховная Рада "воскресила" НАПК Видео
11:32
В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
11:28
Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год
11:10
Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя
10:51
Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница Видео
10:50
В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались Фото Видео
10:44
Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять