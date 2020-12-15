"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине

Петр Толстой / Reuters

Заместитель спикера Государственной Думы (нижней палаты российского парламента) Петр Толстой назвал Украину частью России.

С таким заявлением депутат выступил в эфире программы Тины Канделаки на телевизионном канале RTVI. Толстой считает, что аннексия/оккупация полуострова Крым – "национальная идея России".

"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.

После чего Толстой сравнил украинское государство с нижней человеческой конечностью.

"Украина – это наша нога. Она болит. Мы говорим о ней, но не лечим. Украину надо лечить какой-то твой орган считает, что он человек, он самостоятельный – это хорошим ничем не заканчивается. Даже приход Зеленского ей не помог", – заявил он.

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