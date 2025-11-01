Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

Анна Косик
1 ноября 2025, 08:44
2692
Во время атаки взрывы были такой силы, что на улицах срабатывали автомобильные сигнализации.
дрон, последствия атаки на Россию
Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, скриншоты

Главное:

  • Почти сотня дронов атаковала Россию
  • В Московской области пропал свет в целом городе
  • В Тульской области россияне скулили из-за атаки дронов

В ночь на 1 ноября в стране-агрессоре России гремели взрывы. Сразу в десяти регионах российская ПВО пыталась бороться с беспилотниками, которые пролетали над головами местных жителей.

Минобороны РФ сообщило, что этой ночью якобы противовоздушная оборона сбила 98 украинских беспилотников. Однако в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что, вероятно, попадания в отдельные объекты таки были.

видео дня

В Московской области пропал свет

Еще вечером 31 октября дроны начали замечать на территории РФ. По странному стечению обстоятельств в подмосковном Жуковском исчез свет. Однако в администрации городского округа, как пишут российские СМИ, заявили, что это произошло "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ".

В Тульской области россияне пожаловались на дрожание домов

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram опубликовал видео из Тулы, которое снимал один из местных жителей во время атаки дронов. Житель России пожаловался, что дроны летают прямо над головой.

"Весь дом ходуном ходит. Я слышу его (дрона - Главред) жужжание", - добавил он.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, как гремели взрывы в Туле:

Впоследствии губернатор области Дмитрий Миляев заявил, что обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью на одной из улиц города. Он уточнил, что над регионом ночью были сбиты четыре украинских беспилотника. При этом якобы пострадавших нет, как и повреждений инфраструктуры.

Зачем украинские дроны атакуют Россию

Главред писал, что по мнению редактора службы UkraineAlert Питера Дикинсона, ВСУ ищут возможности для максимизации потерь противника. Именно поэтому украинские военные наносят армии РФ сокрушительные потери на фронте и, в то же время, усиливают удары вглубь России, что ухудшает состояние экономики РФ. Именно это и может заставить Путина действовать дипломатично и наконец сесть за стол переговоров.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 октября Россию атаковали неизвестные дроны. В частности была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

Накануне беспилотники атаковали несколько регионов РФ, в том числе и Москву. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дронов.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил инцидент, отметив, что противовоздушная оборона якобы "отражает атаки". По его словам, ранее ПВО уничтожила воздушную цель, которая двигалась в направлении города.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Тула взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:42Экономика
ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:16Мир
Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

10:11

Время для любви: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

Реклама
22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

21:28

Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знака зодиака разбогатеют уже в ноябре: денег у них будет много

21:21

Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощемВидео

21:13

Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

20:59

Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

20:57

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:55

Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

20:52

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

Реклама
19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять