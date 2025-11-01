Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

Во время атаки взрывы были такой силы, что на улицах срабатывали автомобильные сигнализации.

Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, скриншоты

Главное:

Почти сотня дронов атаковала Россию

В Московской области пропал свет в целом городе

В Тульской области россияне скулили из-за атаки дронов

В ночь на 1 ноября в стране-агрессоре России гремели взрывы. Сразу в десяти регионах российская ПВО пыталась бороться с беспилотниками, которые пролетали над головами местных жителей.

Минобороны РФ сообщило, что этой ночью якобы противовоздушная оборона сбила 98 украинских беспилотников. Однако в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что, вероятно, попадания в отдельные объекты таки были.

В Московской области пропал свет

Еще вечером 31 октября дроны начали замечать на территории РФ. По странному стечению обстоятельств в подмосковном Жуковском исчез свет. Однако в администрации городского округа, как пишут российские СМИ, заявили, что это произошло "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ".

В Тульской области россияне пожаловались на дрожание домов

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram опубликовал видео из Тулы, которое снимал один из местных жителей во время атаки дронов. Житель России пожаловался, что дроны летают прямо над головой.

"Весь дом ходуном ходит. Я слышу его (дрона - Главред) жужжание", - добавил он.

Смотрите видео, как гремели взрывы в Туле:

Впоследствии губернатор области Дмитрий Миляев заявил, что обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью на одной из улиц города. Он уточнил, что над регионом ночью были сбиты четыре украинских беспилотника. При этом якобы пострадавших нет, как и повреждений инфраструктуры.

Зачем украинские дроны атакуют Россию

Главред писал, что по мнению редактора службы UkraineAlert Питера Дикинсона, ВСУ ищут возможности для максимизации потерь противника. Именно поэтому украинские военные наносят армии РФ сокрушительные потери на фронте и, в то же время, усиливают удары вглубь России, что ухудшает состояние экономики РФ. Именно это и может заставить Путина действовать дипломатично и наконец сесть за стол переговоров.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 октября Россию атаковали неизвестные дроны. В частности была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

Накануне беспилотники атаковали несколько регионов РФ, в том числе и Москву. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дронов.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил инцидент, отметив, что противовоздушная оборона якобы "отражает атаки". По его словам, ранее ПВО уничтожила воздушную цель, которая двигалась в направлении города.

