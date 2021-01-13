Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2

В американском внешнеполитическом ведомстве в самом конце каденции Дональда Трампа еще раз решили воспрепятствовать строительству Северного потока-2.
Государственный департамент США пригрозил введениям нового пакета санкций европейским компаниям, которые помогают Российской Федерации в строительстве газопровода Северный поток-2. Информацию озвучило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", — заявили они.
Кроме того, сообщается, что в американском внешнеполитическом ведомстве убеждены в отсутствии шансов для Северного потока-2 на достройку и запуск.
К слову, высокопоставленный представитель правительства США в разговоре с агентством DPA высказал мнение, что данный трубопровод "никогда не сможет транспортировать газ из России".
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Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- Последний участок энергетического проекта Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании планируют начать достраивать 15 января 2021 года.