Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Государственный департамент США пригрозил введениям нового пакета санкций европейским компаниям, которые помогают Российской Федерации в строительстве газопровода Северный поток-2. Информацию озвучило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", — заявили они.

Кроме того, сообщается, что в американском внешнеполитическом ведомстве убеждены в отсутствии шансов для Северного потока-2 на достройку и запуск.

К слову, высокопоставленный представитель правительства США в разговоре с агентством DPA высказал мнение, что данный трубопровод "никогда не сможет транспортировать газ из России".

Читайте такжеСтроительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: