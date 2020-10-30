Хабиб Нурмагомедов разразился угрозами в адрес "твари" Макрона

Хабиб Нурмагомедов обозвал Макрона тварью и пообещал ему кару / GettyImages

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разразился критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

После убийства учителя под Парижем французский лидер выступил в защиту карикатур (включая карикатуры на пророка Мухаммеда). Макрон считает подобные карикатуры – проявлением свободы слова. А вот представили исламского мира – от Саудовской Аравии и Турции до Кавказа – жутким грехом, за который покарают в том числе и самого Макрона.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", – написал Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграм.

По его словам, никто не имеет права оскорблять мусульманского пророка Мухаммеда. Макрону и его сторонникам эти "провокации выйдут боком", заверил Нурмагомедов.

Ранее бывший малазийский премьер Махатхир Мухамад заявил, что мусульмане имеют право убить миллионы французов.

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