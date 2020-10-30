Хабиб Нурмагомедов разразился угрозами в адрес "твари" Макрона

На Макрона ополчился весь исламский мир после того, как тот выступил в защиту карикатур, включая карикатуры на пророка Мухаммеда.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разразился критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
После убийства учителя под Парижем французский лидер выступил в защиту карикатур (включая карикатуры на пророка Мухаммеда). Макрон считает подобные карикатуры – проявлением свободы слова. А вот представили исламского мира – от Саудовской Аравии и Турции до Кавказа – жутким грехом, за который покарают в том числе и самого Макрона.
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", – написал Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграм.
По его словам, никто не имеет права оскорблять мусульманского пророка Мухаммеда. Макрону и его сторонникам эти "провокации выйдут боком", заверил Нурмагомедов.
Ранее бывший малазийский премьер Махатхир Мухамад заявил, что мусульмане имеют право убить миллионы французов.
Теракты во Франции
- В пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя из-за того, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом и заявил о борьбе с исламизмом на территории французского государства.
- 29 октября во Франции произошел теракт на курорте в Ницце. Преступник напал с ножом на людей в Нотр-Дам. В результате теракта погибли три человека.
- Через несколько часов уже в городе Авиньон злоумышленник напал с ножом на сотрудников полиции. Его убили при задержании.