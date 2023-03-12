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Иран через Россию смог заполучить оружие, которое Запад передал Украине - CNN

12 марта 2023, 21:50
По данным издания, в Иране хотят хорошо изучить западное оружие и, возможно, перепроектировать его.
Иран, США, ВСУ
Иран смог получить западное оружие, переданное Украине / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, ua.depositphotos.com

Некоторое западное оружие, которое партнеры передали Украине, оказалось в РФ и Иране. Теперь их пытаются изучить и перепроектировать. Об этом заявили в CNN, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, оккупантам якобы удалось захватить образцы мелкого переносного оружия - противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Таким образом Кремль надеется, что после подобных шагов Иран будет продолжать поддерживать РФ в кровавой войне против Украины.

В США не видят в этом катастрофы, ведь подобные случаи не являются распространенными или систематическими. По данным издания, Украина каждый раз информируют партнеров, в случае утери какого-либо западного оружия.

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Сотрудничество России и Ирана

Напомним, в конце января, в городе Исфахан (Иран) прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники. Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

После этого полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что взрывы в Иране, которые могли задеть завод по производству дронов-камикадзе, могут оставить Россию без беспилотников, применяемых агрессором против Украины.

Также ранее сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее союзник Иран из-за неэффективных санкций Запада завладели компонентами из США для производства ударных дронов-камикадзе. Большинство западных государств, чьи детали были обнаружены в иранских беспилотниках, отрицают их прямые поставки Москве, Тегерану или Минску.

Недавно стало известно, что Иран тайно передал стране-агрессору России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов. Их доставили в РФ кораблями в начале 2023 года, вероятно, для войны против Украины. Такие грузы перевозили суда Musa Jalil и Begey, которые 10 и 12 января вышли из иранского порта под российским флагом.

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