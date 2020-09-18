Кому достанется Россия: эксперт назвал преемника Путина

Преемник Путина - назван кандидат с наилучшими шансами / Reuters

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов спрогнозировал, кто заменит Владимира Путина на посту президента России после того, как тот физически не сможет управлять страной.

"Прежде всего, рано или поздно это произойдет. Чем раньше, тем лучше. Возможно, это произойдет не только из-за физической неспособности Путина править страной, но и в результате гражданского движения в России", – отметил Илларионов во время чата на Главреде.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваПо его словам, если Путин физически не сможет управлять государством, то власть передадут преемнику, который будет пытаться сохранить путинскую систему. Эксперт добавил, что кандидатов на эту роль несколько – и с точки зрения Путина, и с точки зрения окружающих его лиц.

"Как в любом византийском дворе, есть разные партии, которые поддерживают то одну, то другую кандидатуру. Принципы могут быть разные – от личной близости до идеологической позиции. Из имеющихся кандидатов наилучшими шансами обладает Сергей Нарышкин", – резюмировал Илларионов.

Преемник Путина – какие кандидатуры называют